Федор Смолов: «Динамо» должно было проходить «Аланию» при всем уважении. Выйти в финал – ничего особо не значит»

прокомментировал выход «Динамо» в финал Кубка России.

Бело-голубые обыграли «Аланию» (3:0) в полуфинале .

– Спустя 10 лет «Динамо» снова вышло в финал Кубка России. Игорь Лещук сказал, что будем радоваться, когда победим в нем. У вас тоже сдержанные эмоции?

– Конечно, выйти в финал – ничего особо не значит. Конечно, проделан хороший путь, все ребята – молодцы.

При всем уважении и словах похвалы в адрес «Алании» мы должны были их проходить, играя дома при своих болельщиках.

– Вокруг матча был большой ажиотаж, все требовали победу. Как боролись с давлением перед игрой?

– Давление было больше из-за предыдущих не совсем удачных матчей.

Но всем сериям приходит конец, и сильная команда тем и отличается, что независимо от того, как складывались предыдущие матчи, она умеет настроиться на следующую игру. Она всегда самая важная.

В том и прелесть футбола – можно победой в таком матче скрасить горечь от предыдущих поражений.

– Эта победа придаст уверенности на концовку сезона?

– Любая победа придает уверенности. Чемпионат России – это совершенно другой турнир, в котором нам предстоят два сложных матча против «Локомотива» и «Сочи». О финале Кубка пока не думаем, важно сначала хорошо закончить чемпионат.

– После вашего гола заигралось легче?

– Конечно. На протяжении всей весны, когда мы выигрывали с крупным счетом, первый гол раскрепощал нас и заставлял команду соперника раскрываться.

– В итоге удалось одержать крупную победу. Какое впечатление осталось от соперника?

– Футболисты – молодцы. Считаю, что они заслуженно оказались в полуфинале. Они здорово играют, удачи им, – сказал нападающий .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков