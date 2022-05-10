Гари Невилл: «Чемпионская гонка в АПЛ не пройдет гладко. Травма Диаша повышает шансы «Ливерпуля»

Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» еще не выбыл из чемпионской гонки.
«Я действительно верю, что «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм» могут шокировать «Манчестер Сити». «Сити» подходит к матчам с командами, которые могут уязвить их, после травмы Рубена Диаша. Обе команды провели хороший сезон. Это непростые соперники.
«Сити» нужно будет сделать все возможное. Связка в центре обороны уничтожена. Травма повышает шансы «Ливерпуля». Я действительно думаю, что в этой гонке за титул что-то осталось. Она не пройдет гладко до конца», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в The Gary Neville Podcast.
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