Гари Невилл: «Чемпионская гонка в АПЛ не пройдет гладко. Травма Диаша повышает шансы «Ливерпуля»

считает, что «Ливерпуль» еще не выбыл из чемпионской гонки.

«Я действительно верю, что «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм» могут шокировать . «Сити» подходит к матчам с командами, которые могут уязвить их, после травмы . Обе команды провели хороший сезон. Это непростые соперники.

«Сити» нужно будет сделать все возможное. Связка в центре обороны уничтожена. Травма повышает шансы . Я действительно думаю, что в этой гонке за титул что-то осталось. Она не пройдет гладко до конца», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в The Gary Neville Podcast.

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