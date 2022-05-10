Гари Невилл: «Чемпионская гонка в АПЛ не пройдет гладко. Травма Диаша повышает шансы «Ливерпуля»

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Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» еще не выбыл из чемпионской гонки. 

«Я действительно верю, что «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм» могут шокировать «Манчестер Сити». «Сити» подходит к матчам с командами, которые могут уязвить их, после травмы Рубена Диаша. Обе команды провели хороший сезон. Это непростые соперники. 

«Сити» нужно будет сделать все возможное. Связка в центре обороны уничтожена. Травма повышает шансы «Ливерпуля». Я действительно думаю, что в этой гонке за титул что-то осталось. Она не пройдет гладко до конца», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в The Gary Neville Podcast. 

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