Лещенко предложил Криду написать песню для болельщиков «Динамо»

Лев Лещенко предложил Егору Криду написать песню для .

«Поскольку мы сейчас приобрели такой стадион, у нас появилось большое количество поклонников, думаю, будет еще больше – «Динамо» нужна объединяющая песня, которую пел бы весь стадион. Не просто гимн, который я уже спел, а песня, которую мы могли бы спеть как динамовские болельщики.

Аглая Шиловская, Егор Крид, я и все динамовские болельщики могли бы придумать что-то по типу кричалки, общую песню.

Егор взялся написать, подумать об этом. Надеюсь, он предложит что-то, динамовские болельщики подхватят это, и мы будем на стадионе петь свою динамовскую песню», – сказал Лещенко.

«Только что встретил в аэропорту Льва Валериановича Лещенко! Такой добрый мужик он конечно.

Сказал, видел меня на матчах «Динамо» и предложил сделать трек (типа гимна) чтобы весь стадион пел. Легенда», – написал Крид в своем телеграм-канале.

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