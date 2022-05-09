Антон Миранчук о пенальти «Рубину»: «Изидор хотел ударить, но отнесся с пониманием к моей ситуации»

поделился впечатлениями после матча против (1:0).

26-летний хавбек недавно вернулся на поле после травмы и в прошедшей игре принес победу (1:0), реализовав пенальти на 87-й минуте.

«В принципе, владели инициативой всю игру. Хорошо, что выиграли. Были моменты, могли и пропустить в конце, но у нас был хороший настрой. Я думаю, что мы заслуживали победу и, в конце концов, добились ее.

На самом деле понимал, что нужно больше агрессии. Наверное, в первом тайме не хватало какой-то агрессии и игры вперед. Понимал это. И плюс соскучился по футболу, может быть и этот факт сыграл, что нужно разгонять, нужно налаживать связь с партнерами.

Все только начинается, я надеюсь. В плане того, что три очка эти — очень важные в данной ситуации. Два матча осталось, сейчас готовимся к — очень важная и интересная игра, потом с «Крыльями», поэтому смотрим вперед. Надеюсь взять в будущем эти шесть очков.

Сразу увидел, что это рука и пенальти. И сразу взял мяч. Там, конечно, Изидор хотел ударить, но он отнесся с пониманием к моей ситуации. Конечно, хочешь не хочешь, ты будешь переживать.

Это последние минуты матча и 0:0. Понимаешь ответственность. На самом деле очень большой момент сыграл. Когда подошел к точке, то немного переживал, но когда болельщики начали кричать мое имя, это придало мне уверенности.

Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Этот гол мы сделали вместе! Спасибо вам большое за поддержку, очень приятно», – сказал Миранчук.