Хапов про 1:0 с «Рубином»: «Результат закономерен. У «Локомотива» 2-й тайм был качественнее 1-го»

подвел итоги матча «Локомотива» с «Рубином» (1:0) в 28-м туре .

– Хочу поздравить команду и болельщиков с победой, потому что после двух таких тяжелых поражений нам надо было реабилитироваться.

Получили два разных тайма: в первом было много поперечных передач, он был очень медленным. Во втором хочу отметить выход и Бека-Бека, которые добавили скорости. Второй тайм был более качественным.

– Почему решили использовать Бека-Бека с 46-й минуты?

– Мы же смотрим по тренировкам. Выбрали состав на игру, тем более у нас 5 человек не могли играть по карточкам и один не долечил травму.

– Счет по игре?

– Мы знали, в какой ситуации «Рубин», им отступать некуда, они супермотивированны. Еще раз хочу поблагодарить ребят за то, что выдержали первый тайм. У тоже были хорошие подходы, но результат закономерен, – сказал главный тренер .

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