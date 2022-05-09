Анзор Кавазашвили: «Я не уважаю тренеров, которые на кубковые матчи ставят второй состав»

высказался о недооценке БЕТСИТИ Кубка России некоторыми тренерами и клубами.

«Команды ФНЛ очень серьезные, шапкозакидательством я не занимаюсь. Но «Спартак» остается в таком положении, что надо реабилитировать себя, выйти в финал и получить долгожданный Кубок, потому что чемпионат России они провалили. Так что у меня есть надежда, что мы с Кубком России с гордо поднятой головой будем идти по центральному стадиону.

Кубок недооценивают? Если журналисты будут так говорить, значит, обывателю, который не очень хорошо знаком с футболом, вбивается в голову, что Кубок – это хрень. Но никто не говорит о том, что Кубок – это самый высокий результат в Англии. Какие команды там за Кубок борются в финале! Какая эта честь! Это на самом высоком уровне!

А мы после развала СССР говорим о том, что Кубок страны – это неважно. Почему? А когда мы выступаем в европейских турнирах? Победа в Кубке России – это очень почетно. Я не уважаю тех тренеров, которые на кубковые матчи ставят второй состав. Это очень плохо и говорит о том, что тренерам не хватает высокого менталитета.

Они оправдывают себя, что кубковым матчем можно проверить резервных футболистов, которых нужно поближе держать к основному составу. Это все глупость», – сказал бывший вратарь .

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