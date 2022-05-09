Леонченко об аренде «Лужников» «Локомотивом» для тренировок: «Сейчас выгодно арендовать. Ждем дальнейших шагов от акционеров»

Теги Локомотив Лужники премьер-лига Россия Владимир Леонченко стадионы Спорт-Экспресс Футбол

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о ситуации с тренировочной базой клуба.

— Что сейчас с базой в Баковке, и как долго «Локомотив» планирует арендовать стадион «Лужники»?

— Мы арендуем его только для тренировочных мероприятий, когда наша инфраструктура в связи с реконструкцией в Баковке не позволяет использовать то, что у нас есть. Реконструкция в Баковке уже на финальной стадии. По плану летние сборы планируем проводить там.

— Было заявлено, что «РЖД Арена» будет реконструирована, когда будет ясность в этом вопросе? Будет ли переезд команды в «Лужники» на постоянную основу?

— «Локомотив» нуждается в современной инфраструктуре. Мы говорим не только про арену, где сейчас находимся, но и об академии, футбольные поля. Поступает вопрос, почему мы арендуем «Лужники», но сейчас выгодно арендовать. Мы ждем дальнейших шагов от акционеров, – сказал Леонченко.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные