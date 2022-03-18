Гендиректор «Локо» о стратегии клуба: «Это не волшебная палочка. Мы отказались от завышенных зарплат, стали одним из самых молодых клубов РПЛ»

Генеральный директор оценил стратегию клуба.

– Вы упомянули стратегию, которую «Локомотив» презентовал осенью. Каких целей, прописанной в ней, клуб уже достиг?

– Стратегия рассчитана на период до 5 лет, мы ее реализовываем. Важно понимать, что это не волшебная палочка, которая мгновенно обеспечит желаемые результаты.

Это каждодневная кропотливая работа всего коллектива. Это инвестиции, которые уже сделаны – теперь нам нужно время, чтобы реализовать задуманное во всех аспектах работы.

Например, мы уже изменили подход клуба к закупкам. Планомерно отходим от закупок у «единственного поставщика» и расширяем практику открытых рыночных тендеров.

Многие контрагенты привыкли жить за счет клуба, годами работая с нами на нерыночных условиях. Эта ситуация меняется. Клуб становится более прозрачными и эффективными.

В плане комплектования основной команды «Локомотив» сознательно отказался от многомилионных трансферов, завышенных зарплат. В том числе за счет этого в 2021 году мы снизили общий ФОТ на 25% по сравнению с прошлым периодом.

Это не «экономия», а работа на перспективу, обеспечение устойчивости клуба на несколько лет вперед, и неожиданно возникшая непростая международная обстановка подтверждает правильность такого подхода.

В отличие от того, как жил клуб в предыдущие годы, сейчас мы смотрим на несколько сезонов вперед. Средний возраст команды значительно снизился, «Локомотив» стал одним из самых молодых клубов в . Мы доверяем молодым игрокам, обеспечиваем их игровой практикой – это залог их дальнейшей успешной карьеры.

Серьезный акцент сделан и на развитие нашей академии, особенно в части использования современных методик подготовки и создания условий для здоровой спортивной конкуренции, – сказал .