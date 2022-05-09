Юсупов о «Сочи»: «Есть мотивация бороться за 2-е место. Рады, что обыграли ЦСКА»

Хавбек «Сочи» рассказал о задаче южан на финише сезона .

«Конечно, есть мотивация бороться за второе место. Если есть возможность занять место выше, то мы этого хотим. Тем более серебро очень почетно. Мы уже рады, что обыграли ЦСКА и практически гарантировали себе медали.

Будут ли особые чувства, если оставим «Динамо» без серебра на их стадионе? Будут очень хорошие чувства. И с очень хорошим настроением уйдем на паузу», — сказал Юсупов.

ЦСКА – все. Второе место разыграют «Динамо» и «Сочи», хотя на серебро претендует еще и «Краснодар»

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