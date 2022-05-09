Юсупов о «Сочи»: «Есть мотивация бороться за 2-е место. Рады, что обыграли ЦСКА»

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов рассказал о задаче южан на финише сезона РПЛ.
«Конечно, есть мотивация бороться за второе место. Если есть возможность занять место выше, то мы этого хотим. Тем более серебро очень почетно. Мы уже рады, что обыграли ЦСКА и практически гарантировали себе медали.
Будут ли особые чувства, если оставим «Динамо» без серебра на их стадионе? Будут очень хорошие чувства. И с очень хорошим настроением уйдем на паузу», — сказал Юсупов.
ЦСКА – все. Второе место разыграют «Динамо» и «Сочи», хотя на серебро претендует еще и «Краснодар»
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков