Федотов об интересе «Спартака»: «Надо обращаться к тому, кто это написал. Идет работа по продлению моего контракта с «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию об интересе «Спартака».
Сообщалось, что 55-летний специалист станет ключевым кандидатом на пост тренера «Спартака», если московский клуб и Паоло Ваноли решат прекратить сотрудничество.
«Надо обращаться к тому, кто это написал. Такие вещи взрывают ситуацию перед важнейшей игрой. У команды характер есть, она не реагировала на эти вбросы.
Идет работа по продлению моего контракта. Думаю, что скоро все узнаем», – сказал Федотов.
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