Федотов об интересе «Спартака»: «Надо обращаться к тому, кто это написал. Идет работа по продлению моего контракта с «Сочи»

Главный тренер прокомментировал информацию об интересе .

Сообщалось, что 55-летний специалист станет ключевым кандидатом на пост тренера «Спартака», если московский клуб и Паоло Ваноли решат прекратить сотрудничество.

«Надо обращаться к тому, кто это написал. Такие вещи взрывают ситуацию перед важнейшей игрой. У команды характер есть, она не реагировала на эти вбросы.

Идет работа по продлению моего контракта. Думаю, что скоро все узнаем», – сказал Федотов.

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