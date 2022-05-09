Пиоли о «Милане»: «Мы на завершающей стадии. Нужно сохранить концентрацию и веру на два последних матча»

высказался о борьбе за скудетто после победы «Милана» над «Вероной» (3:1).

«Я влюблен в своих игроков, потому что я вижу усилия, которые они прилагают каждый день, я знаю, какой путь мы прошли. Предстоит еще одно очень сложное испытание, так что да, мы довольны, но нам уже нужно концентрироваться на следующем матче.

Смелость и вера идут из опыта и выступлений. Например, мы не беспокоились, не забив в первые 25 минут, потому что знали, что играем хорошо. Мы сохранили этот настрой до конца матча.

«Милан» поднимался все выше шаг за шагом. Мы должны сохранить концентрацию, решимость и веру на два последних матча. Мы на завершающей стадии.

Думаю, этот «Милан» родился во время ужасного, унизительного поражения от «Аталанты» со счетом 0:5. Именно тогда мы поняли, что нужно для развития этой команды. Это был один из самых негативных моментов в моей карьере, но и один из самых ценных», – сказал тренер «россонери».

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