«Милану» осталось набрать 4 очка для титула Серии А. Впереди матчи с «Аталантой» и «Сассуоло»

осталось набрать 4 очка для победы в чемпионате Италии.

Сегодня команда обыграла «Верону» (3:1) и набрала 80 очков после 36 матчей. Из-за этого лишился теоретических шансов на титул.

Помимо лидирующего «Милана», шансы на титул сохраняет «Интер», идущий вторым с 78 очками после 36 туров.

Однако «россонери» для скудетто осталось набрать 4 очка в оставшихся матчах с «Аталантой» (дома) и «Сассуоло» (на выезде). «Интер» в гостях сыграет с «Кальяри» и примет «Сампдорию».

Если у «Милана» будет 84 очка, не сможет опередить соперника даже при равенстве баллов из-за результата личных встреч между командами в этом сезоне.

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