Слуцкий о «Рубине»: «Ни в запой, ни в депрессию не собираюсь. Будем бороться до конца»

высказался о поражении «Рубина» от (0:1) в 28-м туре .

– Сейчас доминируют отрицательные эмоции. Пропустили с пенальти, в концовке. Более справедливым результатом был бы иной исход встречи. Обидное поражение. Нам очень нужны очки.

У нас в обойме 10-11 игроков. У нас часто выпадают игроки. Представьте, что у вас есть костюм, который весь в заплатах. Иногда они выдерживают, иногда разлетаются.

Когда мы готовимся в недельном цикле, мы больше лечим футболистов, чем готовимся. У нас есть футболисты, которые не тренируются, а просто выходят на игры. У нас нет запаса прочности. Поэтому такие перепады в игре.

Если и я еще сейчас впаду в депрессию, не будет никакого смысла доигрывать оставшиеся матчи. Так что мы будем бороться до конца и выжимать из себя максимум.

– Как сохранять мотивацию на следующий сезон?

– Я не готов сейчас говорить о следующем сезоне. Мы живем сегодняшним днем и решаем существующие проблемы. Я завидую тем людям, которые мыслят о будущем сейчас.

У меня есть уверенность только в том, что я приложу все от меня зависящее, что приложу свой максимум, чтобы мы качественно сыграли две оставшиеся игры.

Я не собираюсь ни в запой, ни в депрессию, – сказал главный тренер .

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