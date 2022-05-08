Дион Даблин: У «МЮ» состав для топ-3 АПЛ, но он играет ужасно. С таким костяком можно бороться за трофеи»

раскритиковал игру в нынешнем сезоне.

«У «МЮ» очень хороший состав, клуб должен входить в топ-3 . Но сезон сложился просто ужасно, и играли они ужасно.

Думаю, им будет неловко из-за того, как все получилось, если у них осталась хоть капля гордости. Но также я верю и в то, что у них есть костяк команды, с которым можно вернуться к борьбе за трофеи. Надо лишь управлять эго футболистов и ими самими, вот и все», – сказал Sky Sports бывший нападающий «МЮ».

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