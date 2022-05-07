Федотов о мотивации «Сочи»: «Футбол стал отдушиной, играем с еще большим остервенением. ЦСКА победили на характере и мастерстве»

объяснил, что вдохновляет «Сочи» на борьбу за высокие места в .

Сегодня его команда обыграла ЦСКА (1:0) в 28-м туре чемпионата России.

– Хочу поздравить команду и болельщиков. Выиграли на характере и мастерстве. В первом тайме доминировали, могли еще увеличить преимущество. Понимали, что во втором тайме ЦСКА прибавит, нам нужно было сыграть по счету. Было много единоборств, забросов, ряд тревожных ситуаций.

У Попова уже был подобный спазм икроножной мышцы. Сняли его, чтобы не повредить, надеюсь, он может еще сыграть в следующих матчах.

– Есть ли проблемы с мотивацией игроков?

Наша главная задача – чтобы всему штабу было интересно приходить на работу. Это наша профессия, нам повезло, не каждому выпадает удача заниматься любимым делом. Так что ребята полностью отдаются. У нас есть родные и близкие, фанаты. Футбол для болельщиков.

Так что у нас даже мыслей нет закатать рукава. Наоборот, играем с еще большим остервенением. Футбол сейчас стал отдушиной, – ответил главный тренер .

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