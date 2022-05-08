Нобоа о борьбе «Сочи» за 2-е место: «Будут или не будут еврокубки – нет разницы. У нас огромная мотивация войти в историю»

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Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о матче РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Для нас нет разницы, будут или не будут еврокубки. Для нас это история. Мы можем бороться за второе место. У нас огромная мотивация войти в историю.

Что было сложным в матче? Да все. ЦСКА — хорошая команда, которая оказывала давление в течение всего матча. Мы всегда стараемся побеждать, мы понимаем, что это очень важные встречи.

Что касается будущего, то я пока хотел бы думать о ближайших двух играх. Об остальном поговорим позднее. «Динамо» можно назвать принципиальным соперником, потому что будет борьба за медали», – сказал Нобоа.

ЦСКА – все. Второе место разыграют «Динамо» и «Сочи», хотя на серебро претендует еще и «Краснодар»

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