Карло Анчелотти: «Если «Реал» выиграет ЛЧ, это будет лучший сезон в моей карьере»

Главный тренер высоко оценил выступления команды за последний год.

«Я никогда не был в таком положении на этой стадии сезона. За неделю мы стали чемпионами и вышли в финал Лиги чемпионов.

Для полного счастья было бы здорово выиграть ЛЧ 28 мая, и мы постараемся это сделать. Если мы победим, это будет лучший сезон в моей карьере», – заявил итальянец.

Ранее Анчелотти тренировал «Милан», «Ювентус», «Челси», «ПСЖ» и иные клубы.

«Давай вместе победим в финалах!» Моуринью и Анчелотти – 🤝🏻, хотя когда-то Жозе назвал Карло «тупым»

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков