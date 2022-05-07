Карло Анчелотти: «Если «Реал» выиграет ЛЧ, это будет лучший сезон в моей карьере»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил выступления команды за последний год.

«Я никогда не был в таком положении на этой стадии сезона. За неделю мы стали чемпионами и вышли в финал Лиги чемпионов.

Для полного счастья было бы здорово выиграть ЛЧ 28 мая, и мы постараемся это сделать. Если мы победим, это будет лучший сезон в моей карьере», – заявил итальянец.

Ранее Анчелотти тренировал «Милан», «Ювентус», «Челси», «ПСЖ» и иные клубы.

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