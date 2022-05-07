У Лукаку дубль в игре с «Вулверхэмптоном». В 2022-м это его первые голы в АПЛ

Нападающий «Челси» отметился дублем в игре с в .

Форвард открыл счет на 56-й минуте, реализовав пенальти, а спустя 138 секунд увеличил преимущество своей команды.

До этого дня бельгиец в последний раз забивал за «синих» в чемпионате 29 декабря 2021 года. С тех пор у него были голы только в Кубке Англии и на клубном ЧМ – 5 в сумме.

Всего в этом сезоне на счету Лукаку 14 мячей, он лучший бомбардир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Челси» – «Вулверхэмптон». 2:1 – Тринкау забил, у Лукаку дубль за 3 минуты. Онлайн-трансляция

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