Индзаги о 4:2 с «Эмполи»: «Хорошо, что «Интер» не сдается. Этот камбэк – огромная прибавка к уверенности»

дал комментарий после волевой победы над (4:2).

«Я поздравил футболистов, мы показали отличную игру, не считая первых 20-25 минут, когда мы действовали поспешно.

Хорошо, что «Интер» не сдается. Этот камбэк – огромная прибавка к уверенности. Наша команда усердно работала с 20 августа, и мы оставались в тонусе.

Такая опытная команда, как наша, никогда не должна пропускать два таких гола. Мы три дня говорили игрокам, что с «Эмполи» нужно быть настороже. Но в итоге 37 ударов по воротам многое объясняют», – сказал главный тренер «нерадзурри».

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