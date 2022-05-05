Микаэль Лаудруп: «ПСЖ» и «Ман Сити» играли лучше, но «Реал» в финале. Это можно назвать случайностью, только если происходит один раз»

Теги ПСЖ Челси Манчестер Сити Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Микаэль Лаудруп Футбол

Микаэль Лаудруп высказался о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов.

«У «Реала» очень длинная европейская история, это не только сегодняшний день или последние годы. Раньше тоже случались прекрасные камбэки, но то, что происходит в этом сезоне, невероятно. В 1/8 финала, в четвертьфинале, в полуфинале... Это произошло все три раза. «ПСЖ» и «Манчестер Сити» играли лучше, но все-таки «Реал» в финале.

Сложно подобрать слова [чтобы описать то, что случилось с «Ман Сити»]. Мы видели матчи с «ПСЖ», «Челси», а теперь – с «Манчестер Сити»... Когда такое происходит один раз, это можно назвать случайностью, но это случилось уже так много раз. «Мадрид» не мог найти момент для гола, но пожалуйста – два мяча за две минуты», – сказал бывший игрок «Реала».

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!

Бензема или Левандовски? Тест про бомбардиров и культовые моменты ЛЧ

Опрос

Это величайший полуфинал ЛЧ в истории?
26316 голосов
Конечно
70%
Реал Мадрид
Нет, величайший это… (напишу в комментариях)
30%
Лига чемпионов УЕФА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные