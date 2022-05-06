Ребров о ставках в «Сатурне»: «18-19-летние ребята получали мало и жили идеей срубить денег. Я им говорил: «Ладно бы для развлечения, но вы же последнее проигрываете»

рассказал о хомяках на базе «Сатурна» и ставках в команде.

«Посл трех крестов мне спасли карьеру как раз в Раменском, когда предложили поиграть за во второй лиге. Там узнал больше о мире животных. Я жил в номере с вратарем Темой Степановым, мы с ним купили двух хомячков, чтобы на базе веселее жилось.

А выезды были двойные – уезжали на неделю. Приезжаем как-то и глазам поверить не можем: хомячков уже не двое, а пятеро. Я ему говорю: «Степ, что происходит, куда их девать?» Пришлось в зоомагазин нести, иначе бы еще сильнее бы расплодились.

Я был в той команде самым старшим, а в основном играли 18-19-летние ребята. Денег получали мало, поэтому жили идеей срубить денег на ставках.

Я им говорил: «Парни, ладно бы по чуть-чуть для развлечения, но вы же последние деньги проигрываете». Конечно, меня мало кто слушал. Помню, приходит какой-то заикающийся чувак и типа сливает договорняк. Еще заикается: «Же-же-же-лезо, га-га-га-рантирую!»

Пацаны всей командой давай заряжать на эту игру – просто все деньги, какие были. Ну и что? Получилось с точностью наоборот. Все ставили на 3:0 в одну сторону, там сыграли 0:3 в другую», – рассказал в блоге на Sports.ru бывший вратарь и .

Экс-форвард «Спартака» Дмитрий Сычев ранее рассказывал о «Сатурне»: «Там вывозили в лес. Дали аргентинцам лопаты. Говорят: копайте! Они до колена копали».

«Была байка: вратаря вывезли в лес, поставили между деревьев и проверяли, потащит ли удары». Ребров о карьере в «Сатурне»

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