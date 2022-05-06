«Ангбва фаллоиммитатор подкидывали, как-то туалетную бумагу в черный цвет покрасили. Он не обижался». Ребров о «Сатурне»

Артем Ребров вспомнил жесткие шутки в раздевалке «Сатурна».
«При Гаджиеве были Макаров и Ангбва. Беня просто золотой парень, очень общительный и классный.
Помню, Макар его как-то решил потравить, покрасил туалетную бумагу в черный цвет и положил на его место в раздевалке.
Фаллоиммитатор тоже подкидывал. Ангбва никогда не обижался, только смеялся», – рассказал в блоге на Sports.ru бывший вратарь «Спартака» и «Сатурна».
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