«Ангбва фаллоиммитатор подкидывали, как-то туалетную бумагу в черный цвет покрасили. Он не обижался». Ребров о «Сатурне»

вспомнил жесткие шутки в раздевалке «Сатурна».

«При Гаджиеве были Макаров и Ангбва. Беня просто золотой парень, очень общительный и классный.

Помню, Макар его как-то решил потравить, покрасил туалетную бумагу в черный цвет и положил на его место в раздевалке.

Фаллоиммитатор тоже подкидывал. Ангбва никогда не обижался, только смеялся», – рассказал в блоге на Sports.ru бывший вратарь «Спартака» и .

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