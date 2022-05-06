Ребров о «Сатурне»: «Была байка, что в лес вывезли вратаря, поставили между деревьев и начать бить в ворота: «Сейчас посмотрим, сдавал ты или нет»

вспомнил байку про вывоз в лес игроков «Сатурна».

«Мой переход в «Сатурн» сопровождали истории, что здесь игроков вывозят в лес. Это было даже не слухом, а настоящим фольклором. Сразу скажу: меня в лес не вывозили, при мне туда тоже никого не забирали.

Но была байка, что еще в конце 90-х – начале 2000-х с в лес вывезли вратаря, поставили между двух деревьев и начать бить в эти ворота со словами: «Сейчас посмотрим, сдавал ты или не сдавал». Проверяли так, мог потащить в каком-это эпизоде или не мог.

Не знаю, было ли такое. Может, это просто какая-то байка, похожая на шутку. Но еще раз говорю: при мне ничего подобного и близко не происходило», – рассказал в блоге на Sports.ru бывший вратарь «Спартака» и .

Экс-форвард «Спартака» Дмитрий Сычев ранее рассказывал о «Сатурне»: «Там вывозили в лес. Дали аргентинцам лопаты. Говорят: копайте! Они до колена копали».

«Была байка: вратаря вывезли в лес, поставили между деревьев и проверяли, потащит ли удары». Ребров о карьере в «Сатурне»

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков