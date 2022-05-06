Защитник «Рейнджерс» Тавернье – лидер гонки бомбардиров этой ЛЕ. У него 7 голов

Теги высшая лига Шотландия Рейнджерс Лига Европы УЕФА Джеймс Тавернье Карл Токо-Экамби Вендерсон Галено Футбол

Правый защитник «Рейнджерс» вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы

Джеймс Тавернье забил гол в ответном полуфинальном матче против «Лейпцига» (3:1). Это седьмой мяч защитника в этом розыгрыше Лиги Европы. 

Второе место в списке бомбардиров турнира делят Карл Токо-Экамби из «Лиона» и экс-хавбек «Браги» Вендерсон Галено, перешедший в «Порту» – у них по 6 голов.

Подробную статистику Тавернье можно найти здесь

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