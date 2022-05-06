«Рейнджерс» вышли в финал еврокубка впервые с 2008 года. Тогда уступили «Зениту»

впервые с 2008 года сыграют в финале еврокубка.

Команда Джованни ван Бронкхорста обыграла «Лейпциг» в ответном матче полуфинала (3:1) и вышла в финал турнира.

В 2008 году шотландская команда вышла в финал Кубка УЕФА и потерпела поражение от «Зенита» со счетом 0:2. С тех пор ни один шотландский клуб не выходил в финал крупных международных турниров.

На счету «Рейнджерс» 5 финалов еврокубков – столько же, сколько у всех остальных команд из Шотландии вместе взятых.

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