«Рейнджерс» вышли в финал еврокубка впервые с 2008 года. Тогда уступили «Зениту»

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«Рейнджерс» впервые с 2008 года сыграют в финале еврокубка. 

Команда Джованни ван Бронкхорста обыграла «Лейпциг» в ответном матче полуфинала Лиги Европы (3:1) и вышла в финал турнира. 

В 2008 году шотландская команда вышла в финал Кубка УЕФА и потерпела поражение от «Зенита» со счетом 0:2. С тех пор ни один шотландский клуб не выходил в финал крупных международных турниров. 

На счету «Рейнджерс» 5 финалов еврокубков – столько же, сколько у всех остальных команд из Шотландии вместе взятых. 

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