Шиманьски, Ордец и Моро уйдут из «Динамо» летом. Варела, Бальбуэна, Лаксальт и Н’Жи могут остаться

Некоторые легионеры покинут «Динамо» летом.
По информации «Спорт-Экспресса», с большой долей вероятности летом из «Динамо» уйдут полузащитники Себастьян Шиманьски и Никола Моро, а также защитник Иван Ордец.
Украинский футболист покинул «Динамо» еще в конце февраля, следующий сезон он начнет в другом клубе. «Динамо» уже ищет ему замену. Моро и Шиманьски изначально хотели перейти из РПЛ в европейский чемпионат. Кроме того, они хотят поехать на ЧМ-2022.
Гильермо Варелу, Фабиана Бальбуэну, Диего Лаксальта и Клинтона Н’Жи все устраивает в «Динамо». Они могут остаться в клубе.
Единственная сложность – для легионеров не только «Динамо», но и всех российских клубов – носит бытовой характер. Это возможность перевода средств на свои счета за рубеж. Если этот вопрос станет решаемым, то ограничений почти не останется.