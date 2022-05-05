Шиманьски, Ордец и Моро уйдут из «Динамо» летом. Варела, Бальбуэна, Лаксальт и Н’Жи могут остаться

Некоторые легионеры покинут летом.

По информации «Спорт-Экспресса», с большой долей вероятности летом из «Динамо» уйдут полузащитники и Никола Моро, а также защитник Иван Ордец.

Украинский футболист покинул «Динамо» еще в конце февраля, следующий сезон он начнет в другом клубе. «Динамо» уже ищет ему замену. Моро и Шиманьски изначально хотели перейти из в европейский чемпионат. Кроме того, они хотят поехать на ЧМ-2022.

Гильермо Варелу, Фабиана Бальбуэну, и ’Жи все устраивает в «Динамо». Они могут остаться в клубе.

Единственная сложность – для легионеров не только «Динамо», но и всех российских клубов – носит бытовой характер. Это возможность перевода средств на свои счета за рубеж. Если этот вопрос станет решаемым, то ограничений почти не останется.

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