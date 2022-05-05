«Милан» уверен, что купит Саншеша у «Лилля» за 15-18 млн евро. Контракт до 2026-го согласован

продолжает работать над трансфером хавбека .

По сведениям инсайдера Николо Скиры, стороны согласовали контракт до 2026 года с зарплатой в 4,5 млн евро плюс бонусы.

«Россонери» уверены, что в ближайшие дни убедят французскую команду продать полузащитника за 15-18 млн евро.

В текущем сезоне Саншеш провел 24 игры в Лиге 1, забив 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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