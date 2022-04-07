«Милан» готов потратить до 100 млн евро на трансферы летом. Хотят взять Ботмана, Саншеша, Скамакку и Ориги

готов потратить до 100 млн евро на летние трансферы.

По данным La Gazzetta dello Sport, именно такую сумму установило руководство итальянского клуба в качестве лимита. Вероятно, первым трансфером «Милана» в летнее окно станет защитник Свен Ботман, за него заплатят 25-30 млн евро.

Еще один игрок «Лилля» – Ренату Саншеш – является основной целью «Милана» в центр поля. За него придется заплатить примерно столько же, сколько и за Ботмана, но «Милан» пытается договориться с «Лиллем» о снижении цены.

Чтобы усилить атаку, «Милан» хочет подписать Джанлуку Скамакку из «Сассуоло». На следующей неделе между представителями итальянских клубов состоится встреча по этому вопросу. хочет за 23-летнего форварда 40 млн евро.

Отмечается, что возможный трансфер Скамакки не исключает подписание контракта с форвардом , который станет свободным агентом летом. «Милан» близок к договоренности с бельгийцем.