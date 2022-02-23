«Милан» готов потратить 100 млн евро на трансферы. Клубу интересны Саншеш, Ботман, Бергвейн и лучший бомбардир «Реймса» Экитик

готов потратить 100 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Итальянский клуб надеется усилить несколько позиций. Milannews со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что «россонери» могут потратить даже более крупную сумму денег, если станут чемпионами в этом сезоне.

В качестве потенциальных новичков «Милана» называются игроки Свен Ботман и . Оба футболиста оцениваются в сумму около 30 миллионов евро.

Также итальянский клуб планирует усилить атаку. Внимание «Милана» привлек лучший бомбардир Юго Экитик.

Кроме того, миланская команда может попытаться осуществить трансфер полузащитника Стевена Бергвейна. На покупку этих игроков атаки «Милан» планирует потратить около 40 миллионов евро.