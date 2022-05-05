Клуб из Абхазии появится в ФНЛ-2. Он будет базироваться в Сочи, а домашние матчи играть в Сухуме

Клуб из Абхазии войдет в состав участников ФНЛ-2.

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов встретился с председателем Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемалом Губазом.

В ходе общения был поднят вопрос о возможном включении абхазских клубов в состав участников ФНЛ-2 зоны «Юг» с сезона-2022/23. Байсултанов и Губаз обсудили сотрудничество Сочи и Абхазии в сфере футбола и договорились укреплять дальнейшее сотрудничество в сфере спорта между Россией и Абхазией.

пишет, что новичок ФНЛ-2 из Абхазии будет базироваться в Сочи, а домашние матчи проводить в Сухуме. Вопрос с названием клуба решается.

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