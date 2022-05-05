Арсен Венгер: «У Бензема было 2-3 лишних килограмма до 30 лет. Сейчас он один из лучших нападающих мира»

Арсен Венгер отметил улучшение физической формы Карима Бензема.
34-летний французский нападающий «Реала» забил гол с пенальти в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).
«У Бензема было два или три лишних килограмма до 30 лет. Сейчас он настоящий атлет и один из лучших нападающих в мире», – сказал бывший главный тренер Арсенала».
В нынешнем сезоне Карим забил 26 мячей в 30 матчах чемпионата Испании.
Подробную статистику нападающего можно изучить здесь.
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