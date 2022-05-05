Арсен Венгер: «У Бензема было 2-3 лишних килограмма до 30 лет. Сейчас он один из лучших нападающих мира»

отметил улучшение физической формы .

34-летний французский нападающий забил гол с пенальти в ответном полуфинальном матче с «Манчестер Сити» (3:1).

«У Бензема было два или три лишних килограмма до 30 лет. Сейчас он настоящий атлет и один из лучших нападающих в мире», – сказал бывший главный тренер Арсенала».

В нынешнем сезоне Карим забил 26 мячей в 30 матчах .

Подробную статистику нападающего можно изучить здесь.

10 голов в плей-офф ЛЧ, 15 за евросезон – так сверкает Бензема. Рекорд Роналду под угрозой