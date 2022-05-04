Роналду, Диас, Эриксен и Эдегор – в топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ (ESPN)

ESPN представил рейтинг трансферов этого сезона АПЛ.
Топ-10 лучших трансферов:
1. Кристиан Эриксен («Брентфорд», бесплатно)
2. Луис Диас («Ливерпуль», 37 млн фунтов)
3. Крэйг Доусон («Вест Хэм», 2 млн фунтов)
4. Конор Галлахер («Кристал Пэлас», аренда)
5. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 13,5 млн фунтов)
6. Мартин Эдегор («Арсенал», 30 млн фунтов)
7. Дэн Берн («Ньюкасл», 13 млн фунтов)
8. Марк Гехи («Кристал Пэлас», 18 млн фунтов)
9. Бруно Гимараэс («Ньюкасл», 35 млн фунтов)
10. Жозе Са («Вулверхэмптон», 7 млн фунтов)