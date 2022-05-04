Жозе Моуринью: «Люди забывают, чего Роджерс добился с «Ливерпулем» при гораздо меньших ресурсах, чем сейчас»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об ответной игре с «Лестером».
Команды 5 мая сыграют в полуфинале Лиги конференций второй раз, в первом матче счет 1:1.
«Это не турнир для «Лестера», его турнир – это Лига Европы. Но для него это способ попасть в ЛЕ. Так что логично, что на выходных у него была возможность дать футболистам отдых. У нас же ее не было. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы через чемпионат.
Завтра, надеюсь, эмоции помогут моим футболистам как следует настроиться и победить. Мы можем по-разному подойти к выбору состава, но конечная цель – выйти в финал, отдать ради этого на поле все силы. Наша команда будет биться.
То, что делает «Лестер» после победы в АПЛ, поражает. Клуб вырос в каждом аспекте. Работа Роджерса меня не удивляет, люди забывают, чего он добился в «Ливерпуле», имея гораздо меньше ресурсов, чем у мерсисайдцев сейчас.
Победы с «Лестером» ценнее, чем с «Челси», «Манчестер Юнайтед», если честно. Если серьезно, то Роджерс определенно хочет победить», – сказал Моуринью.