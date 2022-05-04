Фердинанд считает переход Диаса в «Ливерпуль» лучшим трансфером сезона: «Он стал глотком свежего воздуха»

считает переход в лучшим трансфером сезона.

«Перед его приходом мы говорили: «Если один или двое из [игроков атаки] получат травму, то они [«Ливерпуль»] начнут проигрывать, качество игры резко упадет. Когда он играет в старте, он, вероятно, борется за попадание в основную тройку.

Например, Фирмино будет бороться за попадание туда, он [Диас], вероятно, сейчас опередит Жоту, если «Ливерпуль» выставит свой лучший состав в финале Лиги чемпионов. Вот какое большое влияние он оказал с тех пор, как перешел. Он стал глотком свежего воздуха.

Он великолепен при игре с мячом, но его реакция, когда они теряют мяч, нереальна. У него будто есть спусковой крючок – бах, пошел и вернул мяч. Поэтому я считаю его самым выдающимся трансфером в сезоне», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте FIVE.