Тер Стеген пропустит июньские матчи Германии в Лиге наций с Италией, Англией и Венгрией. Вратарю «Барсы» дадут отдохнуть

Марк-Андре тер Стеген не будет вызван в сборную на матчи наций.

«Мы с Марком очень открыто и подробно говорили о его личной ситуации в сборной и в «Барселоне». Марк является одним из лучших вратарей в мире, но из-за травмы он 2 последних года не мог использовать межсезонье для восстановления.

В преддверии предстоящего чемпионата мира в Катаре мы оба согласились с тем, что нормальный период в этом году без матчей и тренировок важен и имеет смысл для него», – сказал главный тренер немецкой национальной команды .

«Мне всегда нравится быть частью сборной, и я радуюсь всякий раз, когда получаю вызов. С другой стороны, после трех интенсивных сезонов без настоящего летнего перерыва я рад, что главный тренер национальной команды разделяет мое мнение о том, что мне нужен перерыв, и поддержал меня», – сказал вратарь «Барсы».

В июне сборная Германии проведет 4 матча в рамках Лиги наций – команда дважды сыграет с Италией (4 и 14 июня), а также встретится со сборными (7 июня) и Венгрии (11 июня).