Дрогба о Мане и Салахе: «Лучшие африканские игроки. То, что мои младшие братья побили мой рекорд, – повод для гордости»

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Дидье Дрогба высказался о том, что его рекорд побил Садьо Мане. 

Вингер «Ливерпуля» забил 15-й гол в плей-офф Лиги чемпионов и побил рекорд Дрогба среди африканцев по количеству забитых мячей на этой стадии турнира. 

«Я по-настоящему горжусь этим. Рекорды созданы для того, чтобы их побивали. Я установил рекорд, не считая голы.

Сегодня Садьо Мане и Салах, на мой взгляд, являются лучшими африканскими футболистами, играющими в Европе и во всем мире. Они должны быть на этом уровне или выше. 

Для меня поводом для гордости является то, что мои младшие братья побили мой рекорд, и особенно то, что они так блистают», – сказал бывший нападающий «Челси» в эфире Canal +. 

 

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