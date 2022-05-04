Дрогба о Мане и Салахе: «Лучшие африканские игроки. То, что мои младшие братья побили мой рекорд, – повод для гордости»

Дидье Дрогба высказался о том, что его рекорд побил Садьо Мане.
Вингер «Ливерпуля» забил 15-й гол в плей-офф Лиги чемпионов и побил рекорд Дрогба среди африканцев по количеству забитых мячей на этой стадии турнира.
«Я по-настоящему горжусь этим. Рекорды созданы для того, чтобы их побивали. Я установил рекорд, не считая голы.
Сегодня Садьо Мане и Салах, на мой взгляд, являются лучшими африканскими футболистами, играющими в Европе и во всем мире. Они должны быть на этом уровне или выше.
Для меня поводом для гордости является то, что мои младшие братья побили мой рекорд, и особенно то, что они так блистают», – сказал бывший нападающий «Челси» в эфире Canal +.