Кроос о срыве трансфера в «МЮ» в 2014-м: «Там я не выиграл бы три ЛЧ»

рассказал о сорвавшемся в 2014 году переходе в из «Баварии».

«Я заранее знал, что «Юнайтед» хочет подписать меня. И Мойес подчеркивал это. Тогда я провел отличный вечер с очень приятными людьми. Мы много говорили о планах «Манчестер Юнайтед», и это убедило меня.

Но еще мы пообщались о личном. Мы довольно много узнали о семье Мойеса. Мы говорили о жизни, о том, как мы себе представляем семейную жизнь.

В итоге мы все решили и устно договорились о переходе. Следующий шаг – осмотреть все в Манчестере. Переезд не стал бы таким уж сложным делом – тогда у нас был всего один ребенок, ему было семь месяцев. Все могло получиться.

Я не тот человек, что думает о гипотетических ситуациях. Да, это было близко. Я почти перешел в «Манчестер Юнайтед». Но в итоге все сложилось иначе.

У меня нет мыслей в духе «а что, если». Потому что на них нет настоящих ответов. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, – вероятно, я не выиграл бы три чемпионов с «Манчестер Юнайтед», – сказал полузащитник .

С мадридским клубом Кроос брал Лигу чемпионов три года подряд – с 2016-го по 2018-й. Еще один раз он выигрывал трофей с «Баварией» – в 2013 году.