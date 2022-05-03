«Ливерпуль» пропустил от «Вильярреала» на 171-й секунде. В ЛЧ испанцы забивали быстрее лишь дважды в истории

«Вильярреал» открыл счет в ответной полуфинальной игре с в Лиге чемпионов.

Форвард Булайе Диа поразил ворота мерсисайдцев на 171-й секунде, воспользовавшись передачей хавбека Этьена Капу.

Лишь дважды в истории забивал в ЛЧ раньше: на 44-й секунде ( «Интеру» в 2006-м) и на 149-й ( «Аталанте» в 2021-м).

Всего на счету испанского клуба 50 голов в чемпионов. Это седьмой показатель среди команд из этой страны.

Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Ливерпуль» – 1:0. Диа забил на 3-й минуте, текстовый онлайн есть