Роман Широков: «Слуцкий был чемпионом шесть лет назад, а после этого деградация. «Рубин» даже не бьется»

высказался о работе Леонида Слуцкого в «Рубине».

Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос о том, почему казанцы так много пропускают.

– Это не проблема одной обороны. Первый тайм матча с «Сочи», которого Казань еще не видела, наверное, – играя дома, команда в первом тайме три раза перешла середину поля, при том, что сочинцы не играли в ураганном темпе. Отсылы к тому, что у Казани все уехали, не работают.

После прошлого матча Слуцкий назвал Абильдгора системообразующим игроком, – он вернулся и все наладилось, обыграли Тулу в равном матче. Но вот сейчас системообразующий игрок не помог – вообще без вариантов. Такого плохого в этом сезоне не видел.

– С чем это связано?

– Все катится непонятно куда. Видимо, психология уже на минусовом уровне.

Команда начинала чемпионат с другими амбициями, тренеру купили игроков, команда даже с тем составом была на 10-м месте, и после отъезда легионеров тренер сам говорил, что достаточно двух месяцев, чтобы наиграть хоть какую-то игру. Ее нет вообще. Даже подобия нет, хотя все игроки уровня Премьер-лиги – рассказывать сказки о том, что там сейчас плохая команда, можно бабушкам во дворе.

Ничего не появилось, все хуже и хуже, доигрались до того, что пропустили два раза по шесть – почему Слуцкий должен оставаться. На выезде может такой матч, но проигрывать дома вот так, если претендуешь на звание одного из лучших тренеров, не имеешь права.

Они даже не бьются. Может не получаться, но хотя бы бились. Но и этого нет.

– Но Слуцкий многократный чемпион России.

– Но последний раз – шесть лет назад, а после этого деградация.

Возможно, надо остановиться, переосмыслить и потом вернуться. Бывают такие моменты, когда не идет, и остановиться на время. Никто не говорит, что стоит заканчивать, – сказал Широков.