Бруну о 3:0 с «Брентфордом»: «В последней домашней игре сезона мы хотели добиться хорошего результата и показать хорошую игру»

подвел итоги матча против (3:0).

«В последней домашней игре сезона мы хотели добиться хорошего результата и показать хорошую игру. Мы знаем, что наш уровень не был таким, как мы ожидали, но последнюю домашнюю игру сезона мы провели хорошо.

Мы знаем, что всегда должны что-то отдавать. Фанаты потрясающе поддерживали нас. Мы знаем, что наш сезон прошел не на том уровне, на котором должен был, но сейчас мы ничего не можем сделать, кроме как завершить его наилучшим образом, выигрывать матчи, а после – думать о следующем сезоне.

Прошло много времени с тех пор, как я забивал [в последний раз]! Конечно, я счастлив, но эти числа для меня не имеют значения. Я хочу видеть числа выигранных трофеев, а не забитых голов», – сказал полузащитник .