Анзор Кавазашвили: «Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался. Он не растет, не становится мужчиной»

Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Артема Дзюбы о сокращении игрового времени.
«Дзюба, наверное, не понимает, что его песенка в основном составе спета. Они уже не будут принимать его в качестве основного музыканта.
Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался. Он не растет, не становится мужчиной. Все это потому, что он слишком самонадеян. Своей самонадеянностью он нанес ущерб национальной сборной страны. Он бы тогда и в составе «Зенита» играл. Но вместо этого Дзюба сам себе подписал приговор», – сказал бывший вратарь «Спартака».