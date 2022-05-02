Анзор Кавазашвили: «Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался. Он не растет, не становится мужчиной»

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Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Артема Дзюбы о сокращении игрового времени. 

«Дзюба, наверное, не понимает, что его песенка в основном составе спета. Они уже не будут принимать его в качестве основного музыканта.

Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался. Он не растет, не становится мужчиной. Все это потому, что он слишком самонадеян. Своей самонадеянностью он нанес ущерб национальной сборной страны. Он бы тогда и в составе «Зенита» играл. Но вместо этого Дзюба сам себе подписал приговор», – сказал бывший вратарь «Спартака». 

 

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