Дмитрий Губерниев: «Дзюба не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь на тренера обиделся»

отреагировал на недовольство малым количеством игрового времени.

Нападающий ответил болельщице в инстаграме, что ему было «очень-очень обидно» отыграть всего 10 минут в матче против (3:1).

«На обиженных воду возят! Если бы он был игроком основного состава, Семак же себе не враг, чтобы принимать необдуманные решения.

Дзюба чувствует в себе силу, он хороший футболист, но в последнее время, кажется, не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь еще на тренера обиделся.

Надо просто в футбол ему лучше играть, вот и все. Он хороший футболист, но надо еще лучше. Выходит на замену, приносит пользу команде, но тренер не считает нужным выпускать его в основе, ну и что?

Видите, его Сергеев из состава вытесняет, поэтому он может обижаться на кого угодно, но в первую очередь Артему обижаться стоит на себя», — сказал комментатор «Матч ТВ».

«Дзюба – фуфло! Позорник. Для меня его больше не существует». Артем наехал на Генича за спор и получил в ответ