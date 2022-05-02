«Да, очень-очень обидно». Дзюба – болельщице о 10 сыгранных минутах в матче «Зенита» с «Локо»

Артему Дзюбе обидно, что он сыграл лишь около 10 минут в матче с .

33-летний нападающий вышел на поле на 82-й минуте игры, благодаря результату которой сине-бело-голубые стали чемпионами России в четвертый раз подряд.

После матча Дзюба ответил на комментарий болельщицы в инстаграме.

«Артем, дорогой, обнимаю вас и всю команду! Очень рада за вас. Несправедливо, что вчера вы всего 10 минут в игре были, в ваших глазах такой огонь и заряд был – уверена, был бы дубль, как и год назад. Вы лучший, Капитан», – написала болельщица.

«Спасибо большое вам. Да, очень-очень обидно», – ответил Дзюба.

Фото: инстаграм Артема Дзюбы

Футболист не проводит целиком уже 9 матчей за «Зенит» подряд. В прошлый раз полную игру он провел 28 февраля – тогда «Зенит» обыграл «Рубин» (3:2).

Полную статистику Дзюбы можно изучить здесь.