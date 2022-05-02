Мостовой о зарплатах футболистов: «Неадекватно, что у нас получают такие деньги, многое раздуто искусственно. Шипачев сказал правду»

согласился с мнением Вадима Шипачева о зарплатах футболистов в России.

Нападающий ХК «Динамо» заявил, что хоккеисты «нищеброды, если сравнивать с футболистами».

«Вообще Шипачев сказал правду. Другое дело, как это люди воспримут. У нас же говорят, что чужие деньги нельзя считать.

В мое время зарплаты с сегодняшними тоже были несравнимы. Но мы знаем, что у нас многое раздуто искусственно, поэтому так и получается.

Футбол – самый популярный вид спорта в мире. И зарплаты уровня европейских звезд – это нормально.

А то, что наши обычные футболисты получают такие большие деньги, – это, конечно, неадекватно, но мы знаем, откуда это все берется и как это было произведено», – сказал бывший полузащитник сборной России.