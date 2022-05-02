Карасев о футболе в Саудовской Аравии: «Первые 3-4 команды могли бы составить конкуренцию нашим лучшим клубам»

считает, что уровень футбола в России и Саудовской Аравии сопоставим.

– Сергей, как появилась возможность поработать на игре чемпионата Саудовской Аравии? Как вы ее восприняли?

– У нас таких прецедентов было много, я еду уже в четвертый раз судить игру чемпионата Саудовской Аравии. Насколько помню, ранее туда ездили Сергей Лапочкин, Сергей Иванов.

Спасибо нашим коллегам из Саудовской Аравии, что в такой тяжелый период они о нас не забывают и приглашают поработать. Все-таки это тоже международная игра, международный уровень. Мы очень довольны, что поедем туда. Я судил там в 2015, 2017 и 2018 годах. Мы были там и в начале марта, судили топовый матч. Наподобие «Спартак» – ЦСКА.

– Есть ли отличия работы в и чемпионате Саудовской Аравии?

– После мартовской игры могу сказать, что там очень приличный уровень футбола. Думаю, первые три-четыре команды могли бы создать конкуренцию нашим лучшим клубам.

Когда мы были в 2015 году, то нам показалось, что тамошний уровень чуть пониже. Может, с годами это как-то меняется. У нас, например, отток иностранцев и уровень чуть падает, нежели это было в 2015 и 2017 году. Все-таки легионеры привносят изюминку в чемпионат, – сказал футбольный арбитр.