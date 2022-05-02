Хавбек «Спартака» Литвинов о прекращении гегемонии «Зенита» в РПЛ: «Может, даже в следующем сезоне у нас получится»

считает, что «Спартак» может прервать гегемонию .

– «Зенит» снова досрочно стал чемпионом. Одна команда занимает первое место на протяжении четырех лет подряд. Почему никто не может нарушить гегемонию?

– Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды – люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, которые приехали из сильных клубов. Но я думаю, что все возможно.

Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас – найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию, – сказал полузащитник «Спартака».

«Зениту» еще далеко до рекорда. «Спартак» брал золото 6 раз подряд, лучшие в Европе – 14

«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула