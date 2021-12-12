Артета о 2:0: «Доминировать над «Вест Хэмом» тяжело. Для победы «Арсеналу» надо было сыграть очень хорошо»

Главный тренер подвел итоги матча 17-го тура с (2:0).

«Я очень доволен нашим выступлением. Наше отношение к делу, качество игры, которое мы продемонстрировали, – все это очень важно, поскольку влияет на настрой команды в матче против соперника, над которым тяжело доминировать.

Я с самого начала был доволен тем, как мы действовали, потому что мы знали, что нужно показать по-настоящему хорошую игру, чтобы одержать победу в матче с «Вест Хэмом».

Чемпионат завершится в мае. Наше положение лучше, чем прежде, но мы хотим подняться еще выше. В этой лиге пощады ждать не стоит», – сказал Артета.