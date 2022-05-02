Моуринью о 0:0 с «Болоньей»: «Команда, хотевшая победить, сделала недостаточно, команда, не хотевшая победить, сделала то, что намеревалась, а судья позволил им это»

раскритиковал всех участников матча – (0:0).

«Матч был не особо качественным. Команда, которая хотела победить, сделала недостаточно, команда, которая не хотела победить, сделала то, что намеревалась, а судья позволил им это сделать. Итог – некачественный матч.

Конечно, Лига конференций повлияла. Мы между молотом и наковальней. Очевидно, тяжело весь сезон играть сначала в четверг, а потом на выходных. «Лестер» сегодня дал отдых девяти игрокам в матче АПЛ.

Мы пытались победить, у нас были моменты, но игра была недостаточно хорошей. «Рома» в ответе за это, потому что сделала недостаточно для победы. «Болонья» в ответе за это, потому что делали то, что делали. Судья в ответе за это, потому что вообще не заботился о качестве зрелища для фанатов и пустил все на самотек.

Я пытался добавить качества, но четыре вышедших [одновременно] игрока не оказали того влияния, на которое я рассчитывал. Абрахам и Залевски сыграли недостаточно хорошо, Карсдорп и Пеллегрини кое-что сделали», – заявил тренер «Ромы».

Главным арбитром матча был Микаэль Фаббри.