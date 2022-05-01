ЦСКА пропустил от «Ахмата» впервые с 2017-го. 8 предыдущих матчей армейцы выиграли с общим счетом 20:0

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Даниил Уткин Футбол

«Ахмат» забил ЦСКА впервые почти за пять лет.

Полузащитник грозненцев Даниил Уткин открыл счет в матче 27-го тура РПЛ против московского клуба в начале второго тайма.

До сегодняшней игры «Ахмат» не забивал ЦСКА на протяжении восьми матчей, все они были выиграны армейцами – общий счет 20:0.

В предыдущий раз «Ахмату» удалось отметиться голом в ворота ЦСКА в августе 2017 года – тогда клуб из Чеченской Республики одержал победу в Москве со счетом 1:0.

На Sports.ru доступны видеотрансляция матча «Ахмат» – ЦСКА (1:0, второй тайм) и текстовый онлайн.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные