ЦСКА пропустил от «Ахмата» впервые с 2017-го. 8 предыдущих матчей армейцы выиграли с общим счетом 20:0

«Ахмат» забил ЦСКА впервые почти за пять лет.

Полузащитник грозненцев открыл счет в матче 27-го тура против московского клуба в начале второго тайма.

До сегодняшней игры «Ахмат» не забивал на протяжении восьми матчей, все они были выиграны армейцами – общий счет 20:0.

В предыдущий раз удалось отметиться голом в ворота ЦСКА в августе 2017 года – тогда клуб из Чеченской Республики одержал победу в Москве со счетом 1:0.

На Sports.ru доступны видеотрансляция матча «Ахмат» – ЦСКА (1:0, второй тайм) и текстовый онлайн.