ЦСКА пропустил от «Ахмата» впервые с 2017-го. 8 предыдущих матчей армейцы выиграли с общим счетом 20:0

«Ахмат» забил ЦСКА впервые почти за пять лет.
Полузащитник грозненцев Даниил Уткин открыл счет в матче 27-го тура РПЛ против московского клуба в начале второго тайма.
До сегодняшней игры «Ахмат» не забивал ЦСКА на протяжении восьми матчей, все они были выиграны армейцами – общий счет 20:0.
В предыдущий раз «Ахмату» удалось отметиться голом в ворота ЦСКА в августе 2017 года – тогда клуб из Чеченской Республики одержал победу в Москве со счетом 1:0.
На Sports.ru доступны видеотрансляция матча «Ахмат» – ЦСКА (1:0, второй тайм) и текстовый онлайн.