Сон опередил Роналду и идет 2-м в списке бомбардиров АПЛ с 19 голами. У Салаха на 3 мяча больше

Сон Хын Мин приблизился к в гонке за награду лучшему бомбардиру .

В матче 35-го тура чемпионата Англии против атакующий полузащитник сделал дубль во втором тайме.

Это 18-й и 19-й голы южнокорейца в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, что является его лучшим результатом в карьере.

В списке бомбардиров АПЛ Сон занимает второе место, отставая от лидирующего Салаха ( ) на три гола. На третьем месте форвард с 17 голами.

Подробную статистика 29-летнего игрока «шпор» можно изучить здесь.