Сон опередил Роналду и идет 2-м в списке бомбардиров АПЛ с 19 голами. У Салаха на 3 мяча больше

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Сон Хын Мин приблизился к Мохамеду Салаху в гонке за награду лучшему бомбардиру АПЛ.

В матче 35-го тура чемпионата Англии против «Лестера» атакующий полузащитник «Тоттенхэма» сделал дубль во втором тайме.

Это 18-й и 19-й голы южнокорейца в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, что является его лучшим результатом в карьере.

В списке бомбардиров АПЛ Сон занимает второе место, отставая от лидирующего Салаха («Ливерпуль») на три гола. На третьем месте форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с 17 голами.

Подробную статистика 29-летнего игрока «шпор» можно изучить здесь.

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